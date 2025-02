Lanazione.it - Corso per carrozzieri e meccanici

Leggi su Lanazione.it

Ungratuito per riparazione di veicoli e autoarticolati. Le iscrizioni al, organizzato da Formatica Scarl e finanzianto da Regione Toscana, sono già aperte e chiuderanno il 26 febbraio. Si tratta di unper maggiorenni disoccupati o inattivi che prevede 900 ore di svolgimento tra teoria, pratica e momenti di stage in azienda. Ilsi terrà all’autocarrozzeria autonoleggio ‘Primula’ inCarlo Rosselli 29. L’inizio delle lezioni è previsto per marzo 2025 e il persi concluderà a novembre. Al termine i partecipanti conseguiranno qualifica professionale di livello 3 EQF, che consentirà di operare nel settore manutenzione e riparazione di veicoli a motore. Per accedere è necessario essere disoccupati o inattivi in possesso di qualifica triennale di istruzione e formazione professionale, o aver compiuto il diciottesimo anno di età.