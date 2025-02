Secoloditalia.it - Corsa al voto in Germania: Merz all’ultimo miglio, con un occhio all’Afd e uno a Ursula

Berlino si prepara a una tornata elettorale che potrebbe ridisegnare il futuro dellae avere un forte impatto su quello dell’Europa. Friedrich, il volto nuovo (ma non troppo) della Cdu, si mostra sicuro di sé nei comizi, promettendo ai tedeschi una guida incrollabile, un’economia in ripresa e una Repubblica Federale capace di tornare a farsi sentire nei palazzi del potere di Bruxelles, togliendo spazio ai burocrati e ridando centralità alle nazioni. L’ascesa di Afd sui social, con la spintarella di MuskNel frattempo, l’Afd di Alice Weidel ha sfruttato l’ondata di malcontento popolare per guadagnare terreno, facendo leva sui due temi più caldi al momento: sicurezza e immigrazione. Una strategia vincente, almeno sui social, dove la leader nazionalista vanta numeri da influencer con oltre 870.