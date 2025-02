Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Un legame da scudetto”

Leggi su Napolipiu.com

: “Unda”">Domani alle 12:25, al Sinigaglia di Como, Antonio Conte e Cesc Fabregas si incontreranno per un caloroso abbraccio, un momento che ricorda i bei tempi trascorsi insieme al Chelsea. Ma quel gesto amichevole durerà appena il tempo di una stretta di mano: alle 12:30, con il fischio d’inizio di Como-Napoli, i due si trasformeranno in avversari, pronti a tutto pur di prevalere sull’altro.Per Conte e il suo Napoli si tratta dell’ultima tappa prima del big match contro l’Inter della prossima settimana al Maradona. Una trasferta complicata, come sottolinea il, contro una delle sorprese più brillanti della stagione: il Como di Fabregas, capace di esprimere un calcio di qualità e valorizzare giovani talenti come Nico Paz e Diao.