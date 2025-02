Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli on the road, ritmo da campione”

Leggi su Napolipiu.com

: “on theda”">Ildi Antonio Conte, nonostante l’assenza dei suoi uomini simbolo Kvaratskhelia e Osimhen, sta mantenendo unsorprendentemente vicino a quello che portò lo scudetto asotto la guida di Spalletti. In trasferta, anzi, questosembra addirittura più efficace rispetto alla versioned’Italiascorso anno. Domani, alle 12:30 al “Sinigaglia” di Como, sarà il momento di mettere in campo numeri e carattere per proseguire la striscia positiva e prepararsi al meglio alla sfida cruciale contro l’Inter della prossima settimana.Ilevidenzia come ilabbia raggiunto quota 10 risultati utili consecutivi, solo cinque in meno rispetto ai 15 inanellati dai futuri campioni d’Italia nella passata stagione tra agosto 2022 e gennaio 2023.