Corriere dello Sport | Napoli a Como si cambia

Il Napoli deve fare i conti con l'ennesimo infortunio in un momento cruciale della stagione. Pasquale Mazzocchi si è fermato durante l'allenamento a causa di una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra, come comunicato ufficialmente dal club partenopeo. Il terzino, titolare contro Udinese e Lazio, dovrà stare fermo circa quattro settimane e salterà così le sfide contro Como, Inter, Fiorentina e Venezia, puntando al rientro dopo la sosta di marzo per la sfida contro il Milan.Tuttavia, arrivano buone notizie per Antonio Conte che recupera due elementi chiave sulle corsie esterne: Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera tornano tra i convocati. Spinazzola, out nelle ultime due partite, dovrebbe partire dal primo minuto contro il Como, mentre Olivera, fermo da quattro gare, siederà inizialmente in panchina.