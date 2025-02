Lanazione.it - Corri La Vita, il bando è aperto. Finanziamenti per 200mila euro

Fino adi finanziamento per progetti integrati o multidisciplinari. È quanto prevede ilper sostenere proposte ritenute rispondenti alle finalità diLache dal 14 febbraio è online sul sito dell’associazione (la.it). Ilsi rivolge a soggetti pubblici e associazioni, sia per la realizzazione di progetti che acquisto di macchinari. Il contributo sarà destinato a chi verrà ritenuto meritevole e si aggiungerà a quello che da sempre viene destinato a sostenere i partner storici diLa: Cerion Centro di Riabilitazione Oncologica Ispro - Lilt presso Villa delle Rose, la Fondazione Italiana Leniterapia File e SenoNetwork. "Sarà data priorità ai progetti con prevalente finalità assistenziali (non di ricerca) finalizzati a cinque scopi – si spiega nel-: alla prevenzione primaria dei tumori al seno incidenti nell’area fiorentina e metropolitana mediante iniziative di informazione e comunicazione della popolazione femminile per corretti stili diin particolare correlati al rischio di tumore della mammella; alla prevenzione secondaria dei tumori al seno incidenti nell’area fiorentina e metropolitana mediante iniziative mirate a incrementare la partecipazione e lo sviluppo di programmi di screening mammografico; a facilitare l’accesso alle strutture diagnostiche su base spontanea in presenza di sintomi e qualificazione dei servizi diagnostici; a migliorare l’offerta di cura dei tumori al seno incidenti nell’area fiorentina per le diverse discipline e a migliorare la qualità didelle donne curate per un tumore al seno tramite adeguati servizi di supporto riabilitativo e psicologico".