Correa grande chance per Inter-Genoa | Tucu all’ultimo tango?

Nella formazione titolare dell’di stasera contro il, Simone Inzaghi è orientato a schierare dal primo minuto Joaquin, al fianco del capitano Lautaro Martinez. Con Thuram non al meglio, e Taremi nuovamente non convincente contro la Juventus, ci sarà dunque spazio per il tandem argentino.LA SCELTA – Joaquinsarà lanovità che proporrà questa sera Simone Inzaghi contro il. Il numero 11 nerazzurro non partiva dal primo minuto in tutte le competizioni dalla partita di campionato in casa del Verona del 23 novembre scorso. In quella occasione, elsegnò 1 gol e servì 2 assist vincenti.avrà il non facile compito di non far rimpiangere Marcus Thuram, che non dovrebbe nemmeno sedersi in panchina contro il, in modo da recuperare al meglio per le prossime sfide contro Lazio e Napoli.