Calciomercato.it - Correa alza bandiera bianca e Inzaghi ritarda il cambio: ecco il motivo

Nuovo problema nel reparto offensivo perdopo Thuram: il ‘Tucu’ argentino va ko nel primo tempo del match contro il GenoaDopo l’assenza di Thuram altro infortunio in attacco per l’Inter, visto il problema accusato da Joaquinsul finire del primo tempo dell’anticipo di San Siro contro il Genoa.Joaquin(LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante argentino, titolare insieme al connazionale Lautaro Martinez nel tandem offensivo dei campioni d’Italia, si è accasciato a terra lamentando un fastidio al ginocchio. Il ‘Tucu’ è stato soccorso subito dai sanitari dell’Inter, con Simoneintanto che sollecitava Taremi dalla panchina per iniziare il riscaldamento.dopo qualche istante si è rito, provando a rientrare in campo. Niente da fare però per l’ex Lazio, che non riusciva a proseguire la gara.