Coro de Le Allegre Note celebra 25 anni con un concerto a Riccione

Ilde Lecompie un quarto di secolo, per festeggiare l’importante traguardo il 30 marzo terrà un, sarà il primo di una tournée internazionale. Al timone da sempre l’instancabile maestro Fabio Pecci che racconta: "Era il 5 febbraio del 2000, quando un gruppo di circa quaranta bambini si è riunito per la prima volta nel teatro della scuola Annyka Brandi per un inedito progetto che mirava a formare unscolastico. L’idea è nata all’interno dei laboratori di propedeutica ed educazione musicale che svolgevo a scuola dal 1995. Dopo poche prove, scegliendo tra molti nomi e loghi, disegnati dagli stessi bambini, sono nate Le. Da quel giorno, si sono susseguite centinaia e centinaia di prove, che nel tempo, tra questa formazione e quella delIn Crescendo, nato nel 2004 per dare continuità ai ragazzi che nel crescere differenziavano la loro voce da quella delle voci bianche, hanno coinvolto nel canto oltre 1500 bambini e ragazzi".