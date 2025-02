Juventusnews24.com - Convocati Juventus Next Gen per il Giugliano: un rientro importante per Brambilla! Ma ci sono due nuove assenze in lista

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Gen per ilpuò esultare: rientra questo giocatore per il confronto contro i campaniOggi, sabato, 22 febbraio 2025 laGen ospiterà ilnella cornice casalinga del Pozzo-La Marmora di Biella. In vista di questo match, che si disputerà alle ore 17:30, Massimoha diramato ladei.L’allenatore della Seconda squadra bianconera può godere della conferma di Adzic all’interno della propria rosa, che registra delle novità: ildi Mancini, ristabilitosi dall’infortunio e ledi Anghelè e Villa rispetto alla gara contro il Potenza. Ecco lacompleta.1 Garofani3 Afena-Gyan5 Macca6 Comenencia9 Mancini11 Cudrig13 Poli17 Guerra23 Scaglia F.