Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Cagliari: ufficiale la decisione su Douglas Luiz. Sette assenti per Thiago Motta, c’è un forfait alla vigilia. La lista

di RedazionentusNews24per il: lasue tutti gli. Ecco l’elenco completo diÈ stata resa nota ladei calciatoridaper il match che lagiocherà domani sera contro il. Out i lungodegenti Bremer, Milik e Cabal, oltre agli infortunati Kalulu e Renato Veiga e ad Adzic, convocato con lantus Next Gen. È arrivata lasu, che ha smaltito l’affaticamento e torna così fra i. C’è anche undell’ultima ora: Nicolò Savona, a causa di un fastidio muscolarecoscia destra, rimarrà a Torino.I???? per la sfida in trasferta in Sardegna ? #Powered by Azimut?? https://t.co/QhPvIYqsFU pic.twitter.com/R7I4W2xQAl—ntusFC (@ntusfc) February 22, 2025I1 Perin2 Alberto4 Gatti5 Locatelli6 Kelly7 Conceicao8 Koopmeiners9 Vlahovic10 Yildiz11 Gonzalez16 McKennie19 Thuram20 Kolo Muani22 Weah23 Pinsoglio2627 Cambiaso29 Di Gregorio40 Rouhi51 MbangulaLeggi suntusnews24.