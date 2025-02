Internews24.com - Convocati Italia U18, ci sono anche 4 nerazzurri per l’amichevole con l’Ungheria: la lista completa

di RedazioneU18, presenti 4nelladei: ecco chiLa Nazionale Under 18na si prepara per un’importante amichevole contro, in programma mercoledì 26 febbraio 2025, presso lo Stadio Comunale ‘Alfredo Viviani‘ di Potenza. Dopo il recente pareggio con la Spagna (0-0) avvenuto a gennaio, i ragazzi allenati dal tecnico Daniele Franceschinipronti a scendere in campo per mostrare il loro valore.Per questa partita, Franceschini ha convocato un totale di 22 calciatori, tutti nati nel 2007, includendoquattro, rappresentanti dell’Inter. I calciatoricomprenderanno due portieri, otto difensori, otto centrocampisti e quattro attaccanti, con un mix di giovani talenti provenienti da diverse squadre di Serie A.