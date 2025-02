Tarantinitime.it - Controllo straordinario del territorio, denunciate 5 persone

Tarantini Time QuotidianoProseguono i servizi didelpredisposti dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, coadiuvati in fase esecutiva da quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un serviziodicoordinato del, che ha interessato i comuni di San Giorgio Ionico, Monteparano e Grottaglie, finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza nelle zone rurali a ridosso del capoluogo jonico.Nel complesso, il servizio ha portato all’identificazione e aldi oltre cento.Le verifiche svolte hanno portato alla denuncia di cinque: una trovata recidiva alla guida con patente scaduta; due i titolari di esercizi commerciali per violazioni in materia di salute e sicurezza sugli ambienti di lavoro e per istallazione di impianti di videosorveglianza abusivi; due per furto aggravato di energia elettrica; i controlli, in terreni agricoli e abitazioni dei centri abitati, hanno permesso di accertare degli allacci abusivi alla rete di distribuzione, con un consumo fraudolento di energia elettrica per un valore commerciale di oltre trecentomila euro, eseguiti mediante bypass degli strumenti di registrazione o con allaccio diretto alla rete.