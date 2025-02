Frosinonetoday.it - Controlli dei Nas nei Bed and Breakfast: sospese due strutture in provincia di Frosinone

Leggi su Frosinonetoday.it

Prosegue a livello nazionale la campagna di ispezioni nei "Bed and" e nellericettive analoghe, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in collaborazione con il Ministero della Salute. Avviata nel mese di novembre, l’operazione ha interessato anche le.