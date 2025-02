Ilrestodelcarlino.it - Controlli a tappetto nei b&b delle Marche, dalla pulizia alle autorizzazioni: ispezioni e multe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 22 febbraio 2025 -a tappeto nei B&B nelleper oltre 2mila e 500 euro. In azione i carabinieri del Nas di Ancona che hanno proceduto a 54ed elevato un totale di 2mila 633 euro in sanzioni amministrative per non conformità igienico sanitarie sull'11%strutture. Mancata applicazioneprocedure legate all'autocontrollo HACCP, ladei locali e il mancato possesso diamministrative: queste le irregolarità riscontrate dai militari. Vediamo nel dettaglio il risultato dell'operazione del Nas nelle diverse province marchigiane.nelle province marchigiane Provincia di Ancona: Sono state controllate 21 strutture ricettive, di cui una segnalata all'autorità sanitaria ed amministrativa, con una multa di 233 euro.