Ilrestodelcarlino.it - "Contro la Civitanovese ci aspetta una partita difficile"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ciunamoltovisto che si tratta di uno sdiretto. Andremo ad affrontare una squadra che ha bisogno di punti, perché è nella parte bassa della classifica. Saliranno agguerriti - fa sapere Alessandro Miotto, centrocampista del Castelfidardo, classe 1998 riguardo il derby di domani in programma al Mancini tra i fidardensi e la-. Anche per noi però sarà unafondamentale visto che si tratta di uno sdiretto e quindi proveremo a strappare i tre punti". Che il Castelfidardo ha sfiorato domenica in casa della prima in classifica, quella Sambenedettese che sembra un po’ in calo nei risultati (reduce da tre pareggi consecutivi), ma che può vantare sempre dieci punti di vantaggio sulle più dirette inseguitrici (Chieti e L’Aquila). Un punto comunque prezioso quello preso dai biancoverdi in casa della capolista del girone F di D alla fine di unagagliarda.