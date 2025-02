Sport.quotidiano.net - Contro il Sudtirol il Brescia vuole tornare alla vittoria interna. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 22 febbraio 2025 – Ilospita al “Rigamonti” ilper una sfida diretta in chiave salvezza che rappresenta un esame assolutamente da non sbagliare per la squadra di Rolando Maran. Le Rondinelle, che navigano con un solo punto di vantaggio sulla zona play out, devono fare i conti non solo con la voglia di risalire degli altoatesini, ben decisi a uscire dalle posizioni a rischio della classifica, ma si trovano costrette ad affrontare anche una situazione ambientale tutt’altro che facile. In effetti, da una parte, i tifosi hanno ripreso a contestare con decisione e, con uno striscione esposto in pieno centro, hanno chiesto agli imprenditori del territorio di interessarsi di risollevare le sorti della squadra biancazzurra, mentre dall’altra continuano gli “scossoni” all’interno della società, con il dg Luigi Micheli che ha rassegnato le dimissioni.