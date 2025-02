Abruzzo24ore.tv - Contributi per Emergenza Alimentare: Santangelo annuncia il sostegno alle associazioni

L'Aquila - La Regione Abruzzo attiva finanziamenti per combattere la povertà e sostenere chi vive in condizione di, con 250 mila euro a disposizione. La Regione Abruzzo, tramite l'assessoratoPolitiche sociali, ha recentementeto un nuovo avviso pubblico destinato a sostenere ledi volontariato, gli enti del Terzo settore e le Caritas regionali coinvolti nell'. Con una dotazione complessiva di 250 mila euro, questo avviso intende risponderenecessità delle persone che si trovano in stato di povertà o senza fissa dimora, fornendo loro undiretto. L'assessorePolitiche sociali, Roberto, ha spiegato che questa iniziativa si inserisce all'interno di un più ampio impegno per affrontare le emergenze sociali nella regione, un settore dove il lavoro delle, degli enti e delle Caritas è fondamentale.