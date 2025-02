Juventusnews24.com - Continassa Juve: domani la trasferta di Cagliari. Douglas Luiz convocato, forfait di Savona

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaLantus è partita questo pomeriggio per. Saranno assenti all’Unipol Domus i lungodegenti Bremer, Milik e Cabal, oltre agli infortunati Kalulu e Renato Veiga e ad Adzic,con lantus Next Gen. È arrivata la decisione su, che ha smaltito l’affaticamento e torna così fra i convocati. C’è anche undell’ultima ora: Nicolò, a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, rimarrà a Torino.