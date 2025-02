Ilnapolista.it - Conte sui gol subiti: «Basta fare un gol più degli altri»

Il tecnico del Napoli, Antonio, ha toccato tanti temi nella conferenza di presentazione della sfida di domani contro il Como. Tra i tanti uno semplice ed elementare che l’allenatore ha voluto sottolineareIl vostro punto di forza è la difesa, nelle ultime 5 gare avete subito sempre un gol.«Parto dal presupposto cheun gol piùe subirne uno in meno, cioèun gol piùè la via che preferire, è la via che preferirei. Lavoriamo sempre sull’equilibrio tra fase offensiva e difensiva, poi ci sta che prendi gol in alcune partite».Leggi anche: Napoli, le crepe in difesa preoccupano: sette gol nelle ultime cinque partiteFabregas ha detto che lei è allenatore di squadre in difficoltà«La mia storia è questa, però mi piacerebbe in futuro sedermi in pole position e iniziare la corsa in pole, sarebbe anche curioso per me capire che significa iniziare un percorso con i più forti.