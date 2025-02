Inter-news.it - Conte: «Scudetto? Non commento Ausilio». Poi prova a non pensare all’Inter

Leggi su Inter-news.it

in conferenza stampa presenta l’unico impegno stagionale, cioè la sfida di Serie A con il Como. Il tecnico preferisce non rispondere a Pieroriguardo la vittoria delloe riguardo lo scontro diretto di settimana prossimaa non parlare dell’Inter. LOTTA– Antoniopreferisce non commentare le parole di Pieroriguardo la lotta: «Lui firmerebbe per la Champions League e a noi lo? Non lo so. Non parlo di cose che dicono altri dirigenti o allenatori, a meno che non si tocchi da far male il Napoli. Mi sembra una cosa da non commentare, superflua».SCONTRO DIRETTO – Testa allo scontro diretto? Antonioci pensa, sa che si tratta di una partita importante, maa distogliere l’attenzione: «Noi pensiamo alla gara difficile a Como.