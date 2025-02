Ilnapolista.it - Conte: «Le parole di Ausilio? Da non commentare. Spinazzola e Olivera sono arruolabili»

Leggi su Ilnapolista.it

Il tecnico del Napoli Antonioha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Como, previsto per domani alle 12:30.La conferenza diFirmerebbe lo scudetto al Napoli e lo scudetto all’Inter? (di)«Non parlo di cose che dicono altri dirigenti o allenatori, almeno che non possano fare male al Napoli. Questa mi sembra una cosa superflua da non?«Hanno ripreso ad allenarsi da due giorni col gruppo,, se saranno abili vedremo. Se ci sarà da prendere dei rischi vedremo perché non abbiamo altre soluzioni».Sul Como?«Il Como ha in atto un progetto molto interessante con una proprietà forte che sta investendo tanto su calciatori e strutture. Ho visto anche nell’ultimo mercato l’offerta per Theo, almeno per sentito dire.