Conte | Como avversario temibile ma il Napoli pensa solo alla vittoria

: “, ma il”">Il tecnico azzurro ha presentato la sfida di domani contro i lariani. Focus su infortuni, obiettivi e risposta alle voci di mercato. “Spinazzola e Olivera tornano tra i convocati”.Antonioha presentato in conferenza stampa la sfida tra, valida per la 26ª giornata di Serie A. Il tecnico azzurro ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione contro una squadra in forte crescita.“Ilsta portando avanti un progetto molto interessante, con una proprietà forte che sta investendo tanto su strutture e calciatori importanti”, ha esordito, ricordando anche il recente colpo di mercato dei lariani: “Nell’ultimo mercato hanno fatto una grossa offerta a Theo Hernandez. Hanno preso giovani interessanti come Nico Paz, Diao, Fadera e Perrone”.