Conte allenerai tu il Napoli l'anno prossimo? La risposta di Conte non è stata affatto «sì certamente

tu il? Ladinon è«sì».Nel giorno in cui Gasperini svela il segreto di Pulcinella, ossia che non ha mai rinnovato con l’Atalanta né rinnoverà, anche daarriva una discreta bomba mediatica. Antoniosmentisce coloro i quali in questi periodo si sono affannati a propagandare il clima sereno nel(qualcuno li chiama giullari di corte) e a domanda precisa sul suo futuro, «possiamo dire cheallenerà ililanno?» non risponde«sì» per dirla alla Marco Messeri indimenticabile in “Ricomincio da tre” con Massimo Troisi. No,, mentre si stropicciava il viso con la mano, ha detto: «Noi dobbiamo crescere, se possiamo crescere, poi vediamo». La domanda era in riferimento all’accostamento dia tante squadre per, dalla Roma al Milan.