Conte | Allenerà il Napoli l’anno prossimo? Dobbiamo continuare a lavorare e crescere se c’è la possibilità poi vediamo

Tra le domande rivolte oggi in conferenza stampa al tecnico del, Antonio, anche una relativa al suo futuro in azzurro: Molte voci la accostano a Milan, Roma, estero, smentisce?tu ildi fatto non risponde alla domanda sul suo futuro al: «Non ha senso oggi fare delle valutazioni sugli altri, sia se parlano sia sui risultati di altre squadre, lo reputo irrispettoso, non mi piacerebbe se lo facessero con me. Noise c’è ladie poi»Leggi anche: Ilè l’unica squadra che nel mercato di gennaio si è indebolitaIn precedenza aveva evidenziato quanto il Como fosse una squadra temibile perché di fatto ha grandi potenzialità e ha fatto grandi investimenti«Il Como ha un progetto molto interessante, una proprietà forte, stanno investendo tanto, dalle infrastrutture, centro sportivo e stadio, ma anche sui calciatori.