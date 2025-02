Ilnapolista.it - Conte affronterà il Come con un modulo flessibile e tre uomini chiave

La Gazzetta dello Sport analizza la sfida di domenica contro il Como, una partita fondamentale dopo i pareggi riportati dalla squadra di, soprattutto in vista dello scontro diretto con l’Inter.dovrà far fronte ai numerosi stop, alle assenze e alla panchina corta e lo farà al solito modo, imprevedibile, considerando di cambiare in corsa il“Il Napoli che a mezzogiorno e mezzo se ne va a spasso sulle rive del lago, sa che esistono matrimoni che sono da fare: per esempio combinare a partita in corsa uncon l’altro, lasciarsi contagiare dalle proprie conoscenze emettersi in condizione di scivolare dal 3-5-2 al 4-3-3, portando semmai Spinazzola da quinto di sinistra appena un pochino più in là di Buongiorno, lasciando che il terzetto di centrocampo resti immutato e si goda Politano in alto, con Raspadori che gli fa il controcanto sul lato opposto.