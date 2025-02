Quotidiano.net - "Consegnati i resti di Shiri Bibas". Israele: i suoi figli uccisi a mani nude

di Aldo Baquis Non conosce limiti la creatività di Hamas per trascinare gli israeliani verso un’atmosfera di crescente orrore e di insicurezza personale. Dopo il macabro show di giovedì della consegna delle bare con idi quattro ostaggi – esposte al pubblico di Gaza sotto a una grande effigie di Netanyahu nelle vesti di un vampiro e con l’accompagnamento di brani musicali molto ritmati – ieri gli israeliani hanno vissuto una ulteriore giornata di agonia. L’Istituto di medicina legale di Abu Kabir () ha infatti stabilito che invece deidella madre dei bambini, Hamas aveva consegnato adla salma di una donna palestinese ignota. Un altro corpo è stato poi consegnato ieri sera alla Croce Rossa, sostenendo che fosse "quello giusto". Lo ha poi preso in consegna la polizia e sarà esaminato.