Ilrestodelcarlino.it - Coniugi uccisi dal rogo. Addio a Ferdinando e Alis: "Uniti anche nella morte"

erano legatissimi l’uno all’altra, vivevano quasi in simbiosi:sono rimasti. Grande commozione ieri alla cerimonia funebre, svoltasichiesa parrocchiale di Santa Maria Annunziata della Colon, della coppia dimorta soffocata nel terribile incendio che il 12 febbraio scorso ha devastato la palazzina Acer di via Giuliano da Rimini.Autiero eEftenaru, 55 e 42 anni, napoletano lui e rumena lei, abitavano al secondo piano dello stabile. Sono morti sull’uscio di casa, con ogni probabilità a causa delle esalazioni tossiche del fumo che aveva invaso le scale del palazzo. Sposati dal 2012, sono rimasti uno accanto all’altranel loro ultimo viaggio. Presenti, alla cerimonia di ieri, i parenti di, arrivati da Napoli, mentre quelli dierano in collegamento streaming dalla Romania.