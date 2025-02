Biccy.it - Confronto tra Yulia e Giglio, che scoprirà del ritorno dell’ex di lei

Sui social nelle scorse settimane sono circolati rumor di presunti tradimenti diBruschi ai danni di Lucae Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento al Grande Fratello, organizzando anche untra i due innamorati. La gieffina ha smentito ogni tipo di voce che la riguarda e il suo fidanzato le ha creduto. Qualche giorno fa però Grazia Sambruna ha sganciato una bomba: “Ho un retroscena su. Ho ricevuto un’informazione da una fonte affidabile.La sua fidanzata non solo ultimamente si è fatta vedere in pizzeria con il suo ex, Simone, ma addirittura ci starebbe dormendo insieme! E non è un caso isolato, è successo più volte. Sappiamo che gli avvocati di entrambi hanno consigliato loro di mantenere un rapporto sereno. Ma ora le cose sembrano andare ben oltre, perché lei e Simone starebbero trascorrendo le notti insieme! E lo ribadisco: la mia fonte è più che certa“.