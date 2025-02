Juventusnews24.com - Conferenza stampa Thiago Motta pre Cagliari Juve: «C’è delusione da parte di tutti, faccio autocritica ogni giorno. Ma la strada è giusta»

di Marco Baridonpre: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 26ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – Lavuole dimenticare subito l’eliminazione clamorosa dalla Champions League e rituffarsi sulla Serie A, con l’obiettivo di continuare a correre nella lotta quarto posto. Bianconeri reduci da tre vittorie di fila in campionato e prossimi alla trasferta dell’Unipol Domus contro il.Neldi vigilia, sabato 22 febbraio,è intervenuto inalle 11.30 per presentare il match davanti ai media.ntusnews24 ha seguito LIVE le sue parole.REAZIONE DOPO IL PSV – «Dopo unacosì è la cosa migliore. Abbiamo una partita complicata coldomani, la difficoltà dell’ambiente e sappiamo che dobbiamo fare una grande partita per il nostro cammino in campionato».