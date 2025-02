Juventusnews24.com - Conferenza stampa Nicola pre Cagliari Juve, il tecnico rossoblù nutre rispetto per Madama: «Ho visto la gara contro il PSV e vi dico questo»

di RedazionentusNews24pre, ilha espressogiudizio sulla Vecchia Signora Davideha parlato inalla vigilia di, sfida valevole per la 26^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole, che danno importanza ai bianconeri e al proprio modo di giocare.NTUS – «Hola partita di Champions e secondo me hanno giocato beneuna squadra che gioca con un ritmo importante. Abbiamo obiettivi diversi ma durante la partita ci sarà il momento di imporre le nostre idee. Se Vlahovic avesse segnato sarebbe cambiato tutto per loro! La nostra sarà unache ci impone di migliorare e potremmo avere delle opportunità, loro sono una squadra che gioca in modo moderno. Costruiscono i diversi modi, anche a tre, attaccano bene la linea difensiva e sanno alzare bene i terzini come hanno fatto con Weah.