Conferenza spettacolo sul clima

Il Comune di Russi presenta ’Tambora horror’, unache esplora in modo originale i cambiamentitici attraverso un’insolita prospettiva: l’influenza delsu arte, letteratura e cinema. L’appuntamento è per oggi, alle 16.30, al teatro Comunale di Russi, in via Cavour 10. L’ingresso è libero, con età consigliata dai 10 anni in su. Loci porta indietro di 200 anni, quando l’eruzione del vulcano Tambora sconvolse il pianeta, dando origine non solo a catastrofitiche ma anche ad alcune delle storie più iconiche mai raccontate, come Frankenstein e Dracula.di e con Andrea Bellati (biologo, divulgatore scientifico, videomaker e formatore) dell’Associazione milanese Odemà, specializzata anche nel teatro scientifico.