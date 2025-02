Trevisotoday.it - Conegliano, Gabi vittima di uno scherzo di cattivo gusto

Leggi su Trevisotoday.it

Da quando è arrivata in Italia si è subito imposta all'attenzione generale per le sue doti tecniche, esperienza e carisma ma Gabriela Guimaraes, da tutti conosciuta come, si è dovuta difendere anche dai pirati del web.Nelle ultime ore è stato aperto un falso profilo social a lei.