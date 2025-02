Liberoquotidiano.it - "Condizioni critiche, ha avuto una crisi respiratoria". Papa Francesco si aggrava: prime informazioni dal Vaticano

Non migliorano ledi. La sala stampa vaticana fa sapere che "ledel Santo Padre continuano a essere, pertanto, come spiegato ieri, ilnon è fuori pericolo. Questa mattinaha presentato unaasmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l'applicazione di ossigeno ad alti flussi". E ancora, si legge: "Gli esami del sangue odierni hanno inoltre evidenziato una piastrinopenia, associata a un'anemia, che ha richiesto la somministrazione di emotrasfusioni. Il Santo Padre continua a essere vigile e ha trascorso la giornata in poltrona anche se più sofferente rispetto a ieri. Al momento la prognosi è riservata. Ricoverato da giorni al Gemelli di Roma, Bergoglio ha fatto sapere che - come avvenuto già domenica scorsa - domani l'Angelus sarà diffuso solo in forma di testo scritto.