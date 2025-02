Liberoquotidiano.it - Condannato a 21 anni di carcere, arrestato in Albania: il super-latitante re dell'immigrazione clandestina

Inè stato inveceS.A., 52enne albanese, irreperibile dal 2000,in via definitiva alla pena di 21di. L'uomo è ritenuto l'organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, a carattere transnazionale, che ha trasportato su imbarcazioni clandestine cocaina dall'all'Italia, destinata all'intero litorale domizio. L'avrebbe avuto un ruolo apicale nell'associazione, con il compito di organizzare il trasporto in ogni sua fase, dalla partenza dall'all'arrivo in Italia, sino al Napoletano, dove lo stupefacente veniva nascosto e custodito, prima di essere rivenduto. L'indagine ha consentito di individuare e arrestare l'uomo in, resosida 25, prima che passasse in giudicato la condanna.