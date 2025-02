Scuolalink.it - Concorsi docenti, il MiM ribadisce: ‘Non sono abilitanti’, cresce la protesta dei precari

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato che ipercontinueranno a non avere valore abilitante. Questa scelta ha suscitato un forte malcontento tra i, che vedono in essa un ostacolo alla loro stabilizzazione professionale. Nuove regole per l’assunzione deiSecondo le attuali disposizioni, i candidati che superano i ., il MiMladeiScuolalink.