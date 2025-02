Palermotoday.it - Concerto omaggio a Stevie Wonder al Miles Davis, Vito De Canzio canta i suoi grandi successi

Leggi su Palermotoday.it

Un'icona della musica mondiale, un genio senza tempo.ha rivoluzionato il soul, il funk e il pop con la sua voce inconfondibile, il suo groove contagioso e le sue melodie immortali. Da Superstition a Isn’t She Lovely, da Sir Duke a I Just Called to Say I Love You, le sue canzoni.