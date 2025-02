Juventusnews24.com - Conceicao sbotta dopo Torino Milan: «Abbiamo fatto errori da circo. Quarto posto? Starò a Milanello per lavorare giorno e notte»

di Redazione JuventusNews24: tutte le dichiarazioni dell’allenatore rossonero in conferenza stampaL’allenatore delha analizzato in conferenza stampa la sconfitta dei rossoneri contro il. Le dichiarazioni dell’allenatore rivale della Juve.PAROLE – «Molto frustrante, per me, per i tifosi e per chi lavora qua. Veramente. Dobbiamo accettare questo, perché se non lo accettiamo qualcosa non va. Ilvinceva 1-0 senza tiri in porta e con un rigore sbagliato. 30 secondiil pareggio, fallo e c’è il 2-1. È un momento in cui gliindividuali sono pesanti, ci penalizzano tantissimo. Gli ultimi 12-15 gol sononon forzati, non c’entrano niente con la formazione. Ci sono momenti della stagione in cui succede di tutto: non è scusa, è la verita.