Calciomercato.it - Conceicao non trova scuse: “Gol ridicoli. Sostituzione Leao, vi spiego”

Leggi su Calciomercato.it

Il Milan esce sconfitto anche dal Torino ed ora la situazione diventa complicata: le parole del tecnico rossonero nel post garaAncora una sconfitta e la zona Champions si fa più lontana. Il Milan ha perso l’occasione di accorciare sulla Lazio, perdendo in casa del Torino. Nel post gara, intervenuto a ‘DAZN’, Sergioha commentato la partita.(LaPresse) – Calciomercato.itMANCANZA DI VOGLIA TOTALE – “Pavlovic è un guerriero, in squadra abbiamo giocatori con carattere diversi. A me dispiace per i tifosi presenti, per queste ultime partite della stagione. Se vediamo 12-15 gol sono errori non forzati. Non si tratta di tattica o errori di formazione, sono cose che mi chiedo come sia possibile. Oggi nel primo tempo il Torino era 1-0 senza fare un tiro in porta. In questo momento succedono cose che dobbiamo essere più forti, dobbiamo lavorare anche su questo.