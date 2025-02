Rompipallone.it - Conceiçao nella bufera: “L’ha rivalutato”

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 22 Febbraio 2025 8:45 di Giancarlo SpinazzolaConceicao è finito al centro dellaa seguito dei risultati ottenuti nelle ultime uscite, le parole rivolte a lui sono molto dureIl Milan nelle ultime uscite non ha fatto ben parlare di sé, soprattutto avendo in mano le prestazioni fornite dalla squadra allenata da Sergio Conceicao. All’arrivo del tecnico si pensava all’eliminazione di tutti i problemi, quando poi invece è solamente arrivata quella dalla Champions League nell’ultima settimana contro un discreto Feyenoord.Sulla carta il Milan aveva tutti gli obblighi per andare avanti, poi il calcio è fatto anche di sorprese. L’uscita anticipata ai playoff permette ai rossoneri però di concentrarsi al meglio sul campionato, dove bisognerà macinare punti per rientrare nelle prime quattro posizioni.