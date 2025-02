Conceicao destino segnato | il Milan è infuriato

Leggi su Sportface.it

In casasembra esserci una bufera tremenda, una di quelle che difficilmente possono passare in pochi giorni.L’eliminazione dalla Champions League avvenuta per mano del Feyenoord è stata la ciliegina sulla torta, in negativo, in una stagione troppo altalenante e che ha portato più dolori che gioie. Al netto della stupenda vittoria in Supercoppa Italiana con una rimonta pazzesca nel derby contro l’Inter, i rossoneri non hanno mai avuto continuità e non sono mai stati capaci di fare prestazioni strabilianti. La società è intervenuta a cavallo tra la fine e l’inizio del nuovo anno e lo ha fatto in modo pesante: prima l’esonero di Paulo Fonseca e il conseguente arrivo del connazionale Sergio Conceiçao, poi un super mercato di gennaio in cui la squadra è stata semi rivoluzionata.Cessioni illustri, come quelle di Calabria e Morata, ma anche e soprattutto acquisti straordinari.