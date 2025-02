Lanazione.it - Con l’auto blocca l’ambulanza che soccorre il padre, poi tenta di picchiare i volontari

Leggi su Lanazione.it

Borgo San Lorenzo (Firenze), 22 febbraio 2025 – Un nuovo episodio di violenza ai danni del personale sanitario, un’aggressione che ha dell’incredibile e che stavolta si è verificata a Borgo San Lorenzo. Un equipaggio della locale Misericordia era intervenuto nella serata di ieri, 21 febbraio, su un codice rosso all'interno di una abitazione. Secondo quanto riportato dalla stessa Misericordia, i, arrivati prima dell'automedica della Asl, hanno iniziato le manovre in base ai protocolli, per predisporre poi il ricovero del paziente, un uomo, in ospedale. In quel momento è arrivato il figlio, che avrebbe parcheggiato la propria auto dietro all'ambulanza impedendole di ripartire. Invitato da un soccorritore a spostarla, l’uomo ha reagito aggredendo l'autista, cercando di prenderlo a pugni e rompendogli gli occhiali da vista.