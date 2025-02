Secoloditalia.it - «Con i conservatori è tornato il buon senso. È il momento di riunirci sotto un’unica bandiera»

Proponiamo un estratto del discorso che Nicola Procaccini, co-presidente del Gruppo Ecr al Parlamento europeo ed esponente di Fratelli d’Italia, ha pronunciato a Londra nel suo primo intervento pubblico in qualità di presidente di New Direction, la fondazione ufficiale deieuropei fondata da Margaret Thatcher. L’occasione è stata la prestigiosa serata al Plaisterers’ Hall, l’evento annuale più importante per ibritannici, promosso da ARC – Alleanza per la Cittadinanza Responsabile e curato dalla baronessa Philippa Stroud, membro della Camera dei Lord. Un appuntamento che, con oltre 300 ospiti, si è inserito idealmente nel calendario internazionale delsmo, in una staffetta simbolica con il CPAC di Washington, in corso fino a domenica.Il discorso di Nicola Procaccini a LondraÈ un onore per me essere qui, in qualità di leader del più grande gruppo di politicial Parlamento europeo e di presidente di New Direction, fondazione politica impegnata a promuovere le idee del movimento conservatore in Europa.