Comunità energetica rinnovabile. Cambiago sceglie la sostenibilità

Nasce la primadella Martesana, tra riuso,e coesione sociale: i pannelli sono asul tetto del centro di antiquariato, modernariato e arte “Di mano in mano“, 13 membri per ora, ma il progetto di risparmio è aperto a tutti. L’impianto fotovoltaico collettivo, realizzato grazie al contributo della cooperativaènostra, ha una potenza di 153 kWp. Tra i fondatori anche ladi Castellazzo, da sempre impegnata nell’accoglienza di persone fragili ed esempio di modelli di vita sostenibili. Ne fanno parte anche 10 famiglie, ma l’obiettivo "è arrivare a un centinaio di partecipanti per massimizzare l’accumulo di incentivi economici legati all’energia condivisa". La presentazione, alla quale ha partecipato una cinquantina di ospiti, si è tenuta proprio negli spazi espositivi di “Di mano in mano“ circondati da oggetti d’epoca e arredi di design, ed è stata l’occasione "per scoprire il piano in cui consumo responsabile, valorizzazione del passato, energie rinnovabili e coesione sociale si intrecciano per generare un impatto positivo sul territorio", spiegano gli organizzatori.