Genovatoday.it - Comunali, Biolé corre da solo: "Salis rappresenta il potere, maschilista e inamovibile"

Leggi su Genovatoday.it

Filippo, candidato alla carica di sindaco di Genova come civico e indipendente, ha fatto sapere attraverso una nota firmata dal suo comitato di aver ricevuto pressioni dalla coalizione di centrosinistra per unirsi in un campo largo, di non voler appoggiare Silviae di essere già.