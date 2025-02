Lanazione.it - Comparto chimico. Più investimenti per la sostenibilità

Leggi su Lanazione.it

Si traducono inper oltre 156 milioni di euro gli impegni presi per lo sviluppo sostenibile nel 2023 dalle imprese aderenti al bilancio dideltoscano della Confindustria Toscana. E sono cresciuti del +2,2% rispetto al 2022. Al bilancio didi questoaderiscono le 27 maggiori imprese del settore presenti sul territorio regionale, che volontariamente ogni anno si sottopongono ad un lavoro di rendicontazione die redigono collettivamente il bilancio dideltoscano. Parte dei 156 milioni di euro investiti nel 2023 ha riguardato il miglioramento degli aspetti della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o per tecnologie green, in particolare per ridurre sprechi di materie prime, implementare processi di circolarità delle risorse (materie prime, risorsa idrica, e altro;) e autoproduzione di energia.