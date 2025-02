Sport.quotidiano.net - Como-Napoli, probabili formazioni e dove vederla. Conte ritrova Spinazzola

, 22 febbraio 2025 - Dopo tre pareggi di fila ilvuole tornare a vincere, ma per farlo nella gara in programma domenica 23 febbraio alle 12.30 al Sinigaglia deve avere la meglio di unreduce dall'impresa in casa della Fiorentina e comunque sempre una mina vagante del campionato. Le(4-2-3-1): Butez; Smolcic, Dossena, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Strefezza; Cutrone. Allenatore: Fabregas(3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay,; Lukaku, Raspadori. Allenatore:Orario evedere(fischio d'inizio alle 12.30) sarà trasmessa in diretta da Dazn, la cui app è disponibile anche sulle console di gioco Xbox e PlayStation e su TimVision Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.