Como accoltella alla pancia il fratello al culmine di una lite per i soldi | 48enne in prognosi riservata

, 22 febbraio 2025 – La Polizia diha arrestato ieri sera un 49enne canturino residente a, incensurato, per averto ildi 48 anni, domiciliato a Lipomo, a seguito di una. I fatti risalgono a metà mattina di ieri e sono avvenuti nell'abitazione del 49enne di via Zamenhof a, quando il personale sanitario dell'ospedale Valduce, dopo aver accettato in pronto soccorso unferito da un'arma da taglio e accompagnato dalin pronto soccorso, si è reso conto di non trovarsi di fronte un incidente domestico, come inizialmente dichiarato, ma a un ferimento da arma da taglio. La profonda ferita, di circa 8 centimetri, riportata dall'uomo all'addome, ha fatto escludere ai medici l'origine accidentale, facendo concentrare l'attenzione dei poliziotti sul