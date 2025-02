Commercio 2024 horror | chiudono oltre 60mila negozi

Leggi su Ildenaro.it

Tsunami sui. Per il, ilè un anno da dimenticare: tra gennaio e dicembre avviano l’attività appena 23.188 nuove imprese, mentre ben 61.634definitivamente i battenti: un rapporto vicino ad 1 apertura per ogni 3 chiusure, il peggiore degli ultimi 10 anni. È quanto emerge da un’analisi condotta da Confesercenti sui dati camerali. La crisi di natalità nelè un fenomeno ormai strutturale: nel 2014 le aperture erano state 43.324, pari a poco più di 118 al giorno, mentre nel, il ritmo giornaliero di iscrizioni si è ridotto a 63,5, quasi la metà. Un crollo diventato via via più veloce a partire dal 2020: se la tendenza di questi ultimi quattro anni proseguisse senza inversioni, già nel 2034 il numero di nuove aperture potrebbe scendere a zero, segnando la fine delcome lo conosciamo.