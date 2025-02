Quotidiano.net - Commercio 2024: chiusure triplicano le aperture, allarme Confesercenti

Per il, ilè stato un anno da dimenticare: tra gennaio e dicembre hanno avviato l'attività appena 23.188 nuove imprese del, mentre ben 61.634 hanno chiuso definitivamente i battenti: un rapporto vicino ad 1 apertura per ogni 3, il peggiore degli ultimi dieci anni. È quanto emerge da un'analisi condotta dasui dati camerali. Pesano il rallentamento dei consumi, la carenza di credito e la curva demografica. Se il trend non si invertirà avvertono i commercianti il rischio è di arrivare a zerogià nel 2034. "La desertificazione commerciale è un problema enorme sia sul piano economico sia sul piano sociale. Purtroppo, fino ad ora si è fatto nulla o poco per porre un argine alla scomparsa dei piccoli negozi", sottolinea Patrizia De Luise, presidente nazionale di